Un cartellone ricco e variegato per soddisfare la curiosità di un pubblico trasversale

Il nuovo claim della Stagione 2024-25 "METTI UNA SERA AL TEA" riflette l'obiettivo del TEA di porsi tra i luoghi privilegiati per vivere esperienze artistiche uniche, in un ambiente accogliente e vivace, con una capienza perfetta per ospitare concerti e grandi allestimenti scenici, selezionati tra le migliori proposte nazionali e internazionali.

CONCERTI - Ad ottobre e novembre, sul palco del TEA, sfileranno grandi star della musica internazionale ed eccellenze indiscusse della musica italiana: il 14 ottobre 2024, Robert Plant, insieme a Suzi Dian, si esibirà con il progetto Saving Grace; il 30 ottobre il palco sarà di Diodato, pronto per un nuovo capitolo musicale, mentre il 31 ottobre sarà la volta di Luciano Ligabue in In Teatro - Dedicato a noi, un’occasione per ascoltare le canzoni del suo ultimo album, insieme naturalmente agli altri suoi grandi successi. Il 1° novembre il leggendario chitarrista dei Genesis, Steve Hackett torna a grande richiesta con lo spettacolo Steve Hackett Genesis Greats, Lamb Highlights & Solo. Il 2 novembre I Brit Floyd, la tribute-band più celebre dei Pink Floyd a livello mondiale, farà tappa al TEA col suo P-U-L-S-E World Tour 2024 per celebrare il 30° anniversario di The Division Bell. Uno spettacolo mozzafiato per effetti speciali, che include brani da questo album iconico e i grandi classici dei Pink Floyd, come quelli da Dark Side of the Moon, The Wall, Wish You Were Here e molti altri. L’11 novembre Fiorella Mannoia si esibirà in un concerto straordinario, Fiorella Sinfonica, promettendo un'esperienza unica che unisce le sue doti canore alla ricchezza sonora dell'orchestra. Il 21 novembre, per la terza volta sul palco del TEA, a grande richiesta, ritorna Samuele Bersani, accompagnato dall’Ensemble Symphony Orchestra.

MUSICAL – Il primo spettacolo dell’abbonamento alla Stagione di Musical, in scena il 21 e 22 dicembre sarà Sherlock Holmes – Il Musical con Neri Marcorè nei panni del celebre detective creato da Sir Arthur Conan Doyle, accompagnato in scena da un cast di oltre venti performer. Dal 31 gennaio al 2 febbraio, Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti saranno in scena con Tootsie, una commedia esilarante tratta dal celebre film del 1982 con Dustin Hoffman. Dal 28 febbraio al 2 marzo andrà in scena la nuova edizione di Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini, che continuerà ad emozionare il pubblico di ogni generazione, e che vede nel ruolo di Don Silvestro Giovanni Scifoni, attore stimato dalla critica e nuovo volto dello spettacolo italiano e Lorella Cuccarini nei panni di Consolazione. Il 27 e 28 marzo Rocky – The Musical, diretto da Luciano Cannito, farà rivivere le imprese del mitico Rocky Balboa, interpretato da Pierpaolo Pretelli, in uno spettacolo che unisce adrenalina e poesia. Il 4 e 5 aprile, Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone daranno vita ai celebri Athos, Porthos e Aramis ne I Tre Moschettieri – Opera Pop, uno spettacolo emozionante che celebra il motto "Tutti per uno, uno per tutti!". Ancora Musical, ma fuori abbonamento, dal 9 al 12 gennaio I 7 re di Roma, commedia musicale leggendaria scritta da Luigi Magni e musicata da Nicola Piovani, con l’istrionico Enrico Brignano nei panni dei mitici re fondatori di Roma, e dal 24 al 26 gennaio, West Side Story, ispirato a Romeo e Giulietta, con musiche di Leonard Bernstein, per la regia di Massimo Romeo Piparo.

DISNEY CONCERTS - Fiore all’occhiello della stagione 2024-25 del TEA, dopo il travolgente successo della prima edizione lo scorso anno, sarà la seconda edizione del prestigioso progetto firmato Disney Concerts, promosso da Calma Management e Teatro EuropAuditorium in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna, che si rinnova con due nuovi imperdibili appuntamenti: La Bella e La Bestia in Concert il 7 dicembre e Frozen in Concert il 4 e 5 gennaio. Durante questi eventi unici, le scene dei due celebri film Disney scorreranno su un maxischermo, mentre sul palco l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna eseguirà dal vivo le colonne sonore dei film originali. A dirigere l’orchestra, il ritorno di Thiago Tiberio, Il pubblico si troverà immerso in un'esperienza sensoriale straordinaria, in cui immagini e musica si fondono per creare emozioni e suggestioni memorabili.

DANZA INTERNAZIONALE - La grande danza di Roberto Bolle torna al Teatro EuropAuditorium per il nono anno con il Gala Roberto Bolle and Friends, l’8 e il 9 marzo. Il cast affiancherà l’Étoile in un programma che unisce classico e contemporaneo, pensato da Roberto Bolle per celebrare la danza internazionale. Ballerini delle più prestigiose compagnie si esibiranno in uno spettacolo che continua a conquistare un pubblico sempre più ampio.

FAMILY SHOW – Il 17 novembre 2024 Ninna e Matti, la coppia di Youtuber più amata dai bambini, saranno sul palco con 10 performers e ballerini in Super Tour, uno show ritmato, colorato e interattivo pensato per tutta la famiglia.

Maggiori info: teatroeuropa.it