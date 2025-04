Modena, stuprata mentre fa jogging. L’aggressore è già in carcere

Modena, 16 aprile 2025 – E' già in carcere un 17enne tunisino per lo stupro della 65enne aggredita ieri sulla pista ciclabile a Tabina. Si tratta di un minore straniero ospite di una comunità della zona.

La vittima si trova ricoverata a Baggiovara, sotto choc e con vari traumi per le botte e gli abusi.

E' possibile che il giovane l'avesse tenuta d'occhio nei giorni precedenti e, sapendo che percorreva quella strada per fare jogging, abbia atteso il momento in cui non c'era nessuno in zona per aggredirla.

E' stato riconosciuto dagli abiti e dalla bicicletta, sulla base delle testimonianze della vittima.

Il sindaco di Formigine: “Fatto gravissimo, ora giustizia rapida”

“Quanto accaduto ci colpisce profondamente e lascia un senso di dolore, rabbia e smarrimento. La violenza subita da una donna nella nostra comunità è un fatto gravissimo, che condanniamo con fermezza e senza alcuna ambiguità – sono le parole del sindaco di Formigine, Elisa Parenti, affidate a una nota -. Il nostro primo pensiero va a lei, alla sua sofferenza, al coraggio che ha avuto. Come istituzioni abbiamo il dovere di starle accanto, di proteggerla e di garantirle tutto il supporto necessario”.

“Ringrazio i primi soccorritori intervenuti e le forze dell’ordine per il tempestivo lavoro investigativo che ha portato all’immediata individuazione e al fermo del presunto responsabile. È fondamentale che la giustizia faccia ora il suo corso, in modo rapido e rigoroso”, continua il primo cittadino.

"Allo stesso tempo, voglio ribadire con forza che non possiamo e non dobbiamo cedere alla tentazione della generalizzazione o della strumentalizzazione. La responsabilità è sempre individuale, mai collettiva. La nostra comunità è e resterà unita nei valori della legalità, del rispetto e della convivenza civile. Come amministrazione continueremo a lavorare per rafforzare il presidio del territorio, la collaborazione con le forze dell’ordine e i progetti di prevenzione e sensibilizzazione, soprattutto verso i più giovani. La sicurezza non è solo un tema di ordine pubblico, ma è anche il frutto di una comunità che si prende cura di sé stessa. E noi, come comunità, non volteremo lo sguardo dall’altra parte”, conclude il sindaco Parenti.

Il precedente sabato notte

Nel week-end un’altra presunta aggressione a sfondo sessuale sarebbe avvenuta in una struttura in disuso, in via d’Avia a Modena. La vittima, con vari lividi, è stata visitata al Policlinico e poi dimessa con alcuni giorni di prognosi.