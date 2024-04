La serie A2 di basket sbarca su Sportitalia

Ravenna, 19 ottobre 2017 - La serie A2 Old Wild West sbarca su Sportitalia dal 29 ottobre prossimo. La Lega Nazionale Pallacanestro e l'emittente televisiva hanno raggiunto un accordo che prevede l'offerta in esclusiva di 26 partite di regular season in diretta sul canale 60 del digitale terrestre e sul canale 225 del bouquet satellitare Sky. La gara trasmessa andrà in onda alle ore 12 della domenica e sarà visibile anche sulla piattaforma web dell'emittente e sul canale della LNP Tv Pass. Oltre alle dirette, Sportitalia ha predisposto uno spazio ogni mercoledì alle ore 19 per la trasmissione di approfondimento "LNP Basket Magazine" della durata di 30 minuti con immagini, ospiti e interviste. Il debutto della serie A2 su Sportitalia è previsto dunque per domenica 29 ottobre con la sfida di vertice del girone Est Alma Trieste-Consultinvest Fortitudo Bologna. L'OraSì farà il suo ingresso sul canale 60 del digitale terrestre domenica 12 novembre in occasione del derby del Pala Fiera con Forlì. Questo il programma delle prime cinque dirette di Sportitalia: Domenica 29 ottobre, ore 12: Alma Trieste-Consultinvest Fortitudo Bologna Domenica 5 novembre, ore 12: Soundreef Mens Sana Siena-Leonis Eurobasket Roma Domenica 12 novembre, ore 12: Unieuro Forlì-OraSì Ravenna Domenica 19 novembre, ore 12: Virtus Roma-Npc Rieti Domenica 26 novembre, ore 12: Termoforgia Jesi-Dinamica Generale Mantova