Musica ispirata da Salgado

Prosegue, fino al 2 giugno,’ Exodus – Umanità in cammino’, la mostra del fotografo Salgado. Per approfondire i temi sono in programma una serie di visite guidate oggi e domani alle 16.30 (prenotazione obbligatoria 0544-482477).

Invece per i bambini e le loro famiglie oggi alle 16 c’è l’incontro ’Movimento, ritmo e andamento’. Un percorso articolato in una breve visita guidata alla collezione permanente dei mosaici contemporanei del Mar, seguito da un laboratorio grafico creativo dove i partecipanti creeranno il loro elaborato a collage partendo dalle suggestioni ricevute in mostra. Ogni bambino costruirà il proprio sentiero dei sentimenti mettendo alla prova capacità di immaginazione e di astrazione. L’attività è consigliata per bambini dai 5 agli 11 anni.

Domani dalle 15.30, gli allievi del Conservatorio ’Verdi’ di Ravenna eseguiranno una serie di brani ispirati ai continenti fotografati da Sebastião Salgado.

Il programma del primo appuntamento dedicato all’America Latina prevede musiche di J.B, Singeleeé, Astor Piazzolla e Nino Rota, eseguite dal Quartetto Saxsofoni composto da Francesco Albertazzi, Federica Paoli, Riccardo Tramonti, Nicolò Zinzani.

Orario della mostra: dal martedì al sabato 9-18; domenica e festivi 10-19, lunedì chiuso. Prezzi:

intero 10 euro, ridotto 8, studenti dell’Accademia e dell’Università 6, omaggio bambini fino ai 14 anni e tutte le categorie aventi diritto