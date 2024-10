Festival degli aquiloni a Cervia in autunno: al via Artevento

Cervia (Ravenna), 11 ottobre 2024 – Al via oggi l’edizione autunnale di Artevento, il Festival Internazionale dell’Aquilone, che fino al 22 ottobre a Cervia celebra l’aquilone come patrimonio culturale immateriale dell’umanità attraverso un triplo appuntamento. Si comincia alle 10,30 con il primo volo di ’One sky one world - Festival degli Aquiloni per la Pace’ sul lungomare D’Annunzio. Alle 18 al Magazzino del Sale Torre apre la mostra ’Il Giro del Mondo in 80 Aquiloni–speciale Giappone’: inedita rassegna espositiva che celebra il gemellaggio con il Tako no Hakubutsukan – il Museo dell’Aquilone di Tokyo – e dedicata ad aquiloni giapponesi antichi e contemporanei. A rendere unica questa edizione è anche la recente acquisizione della collezione completa dell’aquilone Koryu, ossia di antica tradizione della Città di Nagoya, opera sublime di Masaaki Sato. Il festival prosegue anche sabato.