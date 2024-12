Capodanno a Cervia e Milano Marittima, tutto pronto: ecco gli appuntamenti

Cervia e Milano Marittima (Ravenna), 30 dicembre 2024 – A Cervia tutto è pronto in vista della notte di San Silvestro. Domani sera, martedì 31, alle 21.30 piazza Garibaldi ospiterà il San Silvestro party con il concerto dei Barboni di lusso. Sotto la Torre San Michele, dalle 22 dj set con Alessandro Piatto, alle 23 concerto La Dolce vita non è mai finita, con JJVianello e gli Intoccabili, per poi proseguire dopo la mezzanotte con il dj set di Alessandro Piatto.

Inoltre, per tutta la sera, animazioni con Romagna Flyboard e artisti circensi provenienti da tutta Italia. Anche il primo giorno del 2025 sarà un giorno da vivere in compagnia e allegria, all’insegna della tradizione e del divertimento. Dalle 7.30 il Corpo bandistico Città di Cervia si sposterà per tutto il territorio comunale per arrivare in piazza Garibaldi alle 11 e porgere all’intera comunità gli auguri di inizio anno. Alle 16, al Teatro comunale ‘Walter Chiari’ è in programma ‘Cin Cin in musica’, tradizionale concerto degli auguri a cura di Lions Ad Novas Cervia con la partecipazione dell'Adriatic Dixieland Jazz Band (ingresso ad offerta libera, i fondi raccolti saranno destinati alle mense per i bisognosi "Suore della Carità" e "Parrocchia Madonna delle Neve" di Cervia).

Milano Marittima

A Milano Marittima, invece, sempre alle 16, è in programma ‘Milano Marittima Is on Fire con Molella’, vedendo il famoso disc jockey e conduttore radiofonico esibirsi sul palco allestito nella Rotonda Primo Maggio. Tornando a Cervia, il Villaggio di Natale di Cervia Christmas Family, organizzato dal Consorzio Cervia Centro, coinvolge tutto il centro storico, con spettacoli, laboratori e mercatini. Nelle casette in legno è possibile trovare prodotti locali e piatti tipici del territorio. Il Villaggio si estende in piazza Garibaldi, piazza Pisacane e viale Roma ed è aperto nei giorni festivi dalle 10 alle 22, mentre nei giorni feriali dalle 15 alle 19.30. La grande pista del ghiaccio è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 23 (domani fino a tarda notte). La Ruota panoramica (in piazzale dei Salinari) è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 22.30 (domani, martedì 31, fino a tarda notte). A Milano Marittima gli eventi e gli allestimenti di 'XMAS Arts-Il Natale è un’opera d’arte' sono organizzati da Andrea Prada del Gruppo Euforika in collaborazione con Proloco Milano Marittima. Attivo anche il trenino natalizio ‘Christmas Express’, che fa la spola tra il centro di Cervia (Stazione Polo Sud) e quello di Milano Marittima (Stazione Polo Nord). Partenze ogni 20 minuti, per permettere ai visitatori di vivere appieno l’atmosfera natalizia in tutto il territorio. Per incentivare l’affluenza di turisti e residenti a Milano Marittima, fino al 6 gennaio 2025 è sospesa la sosta a pagamento. Calendario dettagliato di “Illumina il Natale” e aggiornamenti in turismo.comunecervia.it