Natale a Ravenna, accensione dell’albero e altre iniziative: ecco il programma

Ravenna, 5 dicembre 2024 - Il Natale si avvicina a grandi passi ed anche a Ravenna è tutto pronto in vista delle numerose iniziative che caratterizzeranno il periodo delle festività. Sabato prossimo alle 17.30, in piazza del Popolo, avverrà l’accensione dell’albero di Natale, un abete rosso il cui allestimento è realizzato grazie al prezioso sostegno di Ram Group, Cooperativa Spiagge Ravenna, Cassa di Ravenna, Spasso in Ravenna e Cittadini dell’Ordine spa.

L’abete è stato donato dal Comune di Andalo (Trento) e proviene da un'area in cui era già programmato l'abbattimento selettivo. La donazione è diventata una consuetudine grazie alla storica amicizia che si è creata dall’organizzazione dei soggiorni estivi del gruppo Amare Ravenna ad Andalo. Il momento dell’accensione dell'albero sarà preceduto, alle 16, da un’esibizione del Paggio dei Clerici Vagantes, spettacolo di musica e giocoleria. A seguire sarà la volta della Christmas Dixi Band, formazione jazz guidata da Alessandro Scala.

E sempre in piazza del Popolo, domenica 8 dicembre alle 17 si svolgerà il concerto di Manu Evelyn Prioli – Christmas Jazz Quintet. Inoltre già da qualche giorno sono aperti i Capanni natalizi in piazza del Popolo, annunciati quest’anno dallo slogan ‘Che Spasso di Natale! Ravenna Centro Storico’ e operativi dalle 10 alle 14 e dalle 15.30 alle 19.30 con dolci, prodotti tipici, prodotti alimentari da passeggio e tanto altro. Da questo weekend aprono ufficialmente altre tre casette.

Il primo è il capanno di Spasso in Ravenna, in collaborazione con Deco Industrie e Terre Cevico, con prodotti dolciari da forno e vini dove sarà attiva anche la promozione per i clienti degli esercenti affiliati a Spasso "Un brindisi per Natale". Aprono inoltre il chiosco della Consulta del Volontariato e il capanno di Babbo Natale con la casella postale per le letterine. Tutte le casette in piazza del Popolo rimarranno aperte fino al prossimo 6 gennaio.

Queste sono solamente le prime iniziative del cartellone promosso dal Comitato Spasso in Ravenna, attivo tutto l'anno con il supporto del Comune di Ravenna e delle quattro associazioni di categoria Confartigianato, Confcommercio, Cna e Confesercenti, per la promozione del centro storico della città.

Da segnalare anche la pista di ghiaccio Jfk on ice in piazza Kennedy, dove fino al 19 gennaio si potrà pattinare o divertirsi con lo “Scivolo ghiacciato”, attrazione dedicata ai più piccoli.