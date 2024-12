A Faenza lo show natalizio di Ale e Franz

È già tutto nel titolo dello spettacolo: ’NatAle e Franz Show. Appuntamento alle 21 di stasera al teatro Masini di Faenza, per la rassegna ’Comico’, naturalmente con la coppia Ale e Franz’. Lo show è scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Antonio De Santis e dal regista Alberto Ferrari.

Sul palcoscenico, insieme al celebre duo, anche i musicisti Luigi Schiavone alla chitarra, Fabrizio Palermo al basso, Francesco Luppi alle tastiere e Marco Orsi alla batteria.

Lo spettacolo è stato pensato e creato appositamente per festeggiare le feste, in una versione completamente rinnovata rispetto allo scorso Natale! Una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza, con un mix perfetto tra classici di Ale e Franz e inediti, una band di grandi musicisti sul palco e le incursioni irriverenti di un ospite a sorpresa. ’NatAle e Franz Show’ è uno spettacolo per passare le feste di Natale insieme. Si preannuncia quindi ua serata tra amici, leggera, rilassante, spensierata.

Biglietti d’ingresso disponibili ad un prezzo da 16 a 29 euro. Prevendita dalle ore 10 alle ore 13 di questa mattina presso la biglietteria del teatro Masini. Prenotazioni telefoniche (0546-21306).

Biglietti online dispoonibili su Vivaticket. Avverte Accademia Perduta, organizzatrice della stagione al Masini, che ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore.

Informazioni allo 0546-21306 e www.accademiaperduta.it