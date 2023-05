Quando riapre il Pineta, la discoteca dei vip

Milano Marittima (Ravenna), 30 maggio 2023 – Hanno rilevato la storica discoteca Pineta di Milano Marittima, nel cuore della Romagna. Parliamo del gruppo di imprenditori con ventennale esperienza al Just Cavalli di Milano, ora ribattezzato Just Me, che negli ultimi anni ha sviluppato il suo brand anche a Porto Cervo e in Versilia.

Dopo il fallimento della precedente società che lo gestiva, il sequestro giudiziale alla nuova società, l’offerta sul mercato del curatore per arrivare a una nuova gestione, l’asta è stata vinta da una impresa legata allo stilista Roberto Cavalli.

E il 2 giugno riapre la discoteca dei vip, con la stagione estiva, con una veste completamente nuova e moderna. Tempio di veline, calciatori e star dello spettacolo, il Pineta si prepara alla ripartenza e a una stagione fatta di eventi e serate esclusive.

Tante le novità apportate dal gruppo milanese alla struttura storica che, dopo aver chiuso i battenti a gennaio, riaprirà con un nuovo look, e un tocco internazionale.