A Cervia sarà un’estate tutta da cantare

Una grande estate a Cervia con gli eventi di Pulp e Ravenna Festival che arricchiranno, rispettivamente, il calendario di Cervia in piazza Garibaldi (con inizio sempre alle 21) e lo Stadio dei Pini di Milano Marittima (con inizio sempre alle 21.30). A Cervia sarà protagonista piazza Garibaldi con gli eventi organizzati da Pulp.

Dopo il grande successo del tour del 2024 con oltre 30 date in tutta Italia, Antonello Venditti torna dal vivo con ’Notte prima degli esami 40th anniversary. A Cervia l’appuntamento è per domenica 20 luglio. Venditti ancora una volta incanterà il pubblico con un viaggio emozionante attraverso le pagine più belle del suo repertorio, con al centro l’inno generazionale ’Notte prima degli esami’ e tutti gli altri brani dell’album ’Cuore’, pubblicato nel 1984 e che ha segnato la storia della musica italiana.

Il 23 luglio toccherà invece a Umberto Tozzi. Ve lo ricordate? Il suo più grande successo fu ’Ti amo’, poi arrivò ’Gloria.

Si cambia registro con Paolo Crepet, noto psichiatra, sociologo e saggista, con il suo spettacolo ’Il reato di pensare’. Giovedì 24 luglio lo psichiatra e scrittore Crepet affronterà il tema della libertà di pensiero nella società contemporanea.

Dopo il successo del primo tour teatrale di Diodato tutto sold out, il cantautore sarà protagonista di tredici appuntamenti live - prodotti e organizzati da Magellano Concerti - nei principali festival durante il corso dell’estate 2025. A Cervia l’appuntamento è per venerdì 25 luglio.

Il tour estivo di Cristiano De André farà tappa a a Cervia domenica 27 luglio. Con ’De André canta De André - Best of Estate 2025’ Cristiano omaggia il padre Fabrizio De André e le sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.

Torna in Romagna, per l’unica data in Riviera, Fiorella Mannoia con la tappa del suo nuovo tour estivo ’Fiorella Sinfonica - Live Orchestra’ lunedì 28 luglio.

A Milano Marittima sarà protagonista il programma il Trebbo in Musica del Ravenna Festival all’interno dello Stadio dei Pini.

Il 14 giugno con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, con ’Il romanzo della bibbia’, poi ’Mediterraneo, le radici di un mito’, con Mario Tozzi & Enzo Favata, il 18 giugno. Il 25 giugno è la volta di Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello, concerto di tromba e pianoforte. Si prosegue il 29 giugno con Alessio Boni in ’La Traviata sono io’. Voce recitante Alessio Boni Il programma cervese si concluderà il 2 luglio con Carlo Lucarelli voce narrante, live electronics, composizione Mattia Dallara, arrangiamenti, composizione Marco Rosetti, pianoforte, composizione Federico Squassabia, Una prima italiana e produzione Ravenna Festival prima italiana.

Ilaria Bedeschi