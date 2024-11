Al Bronson rivive ’The Mystic’

I cinque musicisti del Collettivo Soundtracks 2024, guidati sul palco da Roberta Sammarelli, bassista dei Verdena, si cimenteranno oggi alle 21 al Bronson (via Cella 50, Madonna dell’Albero) con un classico del muto americano, pietra miliare del noir: “The Mystic” di Tod Browning, nella versione restaurata e digitalizzata da Criterion a partire da una copia conservata da MGM.

Zara, Zazarack e Michael Nash uniscono i loro sforzi per impadronirsi del patrimonio di Doris, una ricca ereditiera. I tre, una zingara, un soldato confederato e il tutore della ragazza, confezionano un testamento falso per mettere le mani sul denaro dell’eredità. Dopo aver organizzato una finta seduta spiritica, riescono a turlupinare la giovane Doris. Michael, però, viene preso dal rimorso e le restituisce il denaro. Zara, rimandata dalla polizia in Ungheria, viene raggiunta nel suo paese da Michael, ormai innamorato di lei. “Soundtracks – Musica da Film” è un percorso di residenza artistica promosso dal Centro Musica del Comune di Modena, con la direzione artistica di Corrado Nuccini (Giardini di Mirò), nell’ambito del progetto “Sonda Music Sharing”, realizzato grazie al contributo della Regione. Il Collettivo Soundtracks 2024 è composto da: Roberta Sammarelli (direzione, orchestrazione, basso / synth), Maru Barucco (live electronics), Antonio Maria Rapa (batteria), Lorenzo Saini (violoncello / synth), Alessandro Trabace (violino) e Lorenzo Valdesalici (chitarra).