Al Mei è il giorno di Capossela. Un premio anche per Enrico Brizzi

Tra le mille cose che si possono vivere oggi al Meeting delle Etichette Indipendenti, certamente c’è l’incontro alle 18, con Vinicio Capossela che sarà sul palco del Teatro Masini, per l’appuntamento con il produttore discografico e direttore artistico Stefano Senardi, pronto a presentare il suo libro "La Musica è un Lampo". Ma sarà anche la sera della Notte Bianca che sino a mattina allieterà vie e piazze di Faenza. Per non dimenticare l’inizio, dalle 10 alle 20 della 6ª edizione della Fiera del Disco al Palazzo del Podestà in piazza del Popolo. Proprio Piazza del Popolo sarà uno dei centri nevralgici della giornata, tempo permettendo – ma in caso di maltempo gli eventi principali si terranno al Teatro Masini – con un fermento continuo di attività e di grandi ospiti.

Dalle 18 si susseguiranno Roy Paci & Aretuska, Vinicio Capossela, Estra (Vincitori della Targa Mei, Premio Italiano Musica Indipendente) ma anche Filippo Graziani con un omaggio al padre Ivan Graziani, Beatrice Antolini con l’anteprima nazionale del nuovo album, e l’eclettica e lanciatissima Coca Puma, vincitrice della Targa Mei ExitWell quale Artista Emergente dell’Anno. Carlo Marrale riceverà il Premio Mei per i 40 anni di Vacanze Romane, mentre Life in The Woods quello come Miglior Copertina di Album del 2024. Ci saranno anche Cristian Cicci Bagnoli (Rockmagna Mia), Lamante e la Targa Mei-Pivi 2024, Luca Fol (Meeting Music Contest), Samuela (Meeting Music Contest), poi Altrove col Premio Lauzi e Martino Chieffo, per la compilation del Mei sull’Alluvione. In apertura ci sarà la premiazione dei vincitori de La Musica è Lavoro: Nuju, Luca Laurini, Bonomo, Porfirio Rubirosa, Napodano e Davide Berardi. Presenteranno Marcella Pappiani e Massimo Di Bernardo. Al Palco Crescendo Mei, in piazza della Libertà, di fronte al Duomo, a partire dalle ore 15 si terrà un altro appuntamento di grande interesse, proprio in occasione dell’uscita del suo sequel "Due", e a trent’anni dal libro che ha fatto epoca, "Jack Frusciante è uscito dal gruppo", sarà presente Enrico Brizzi & band. Brizzi (foto sotto) è scrittore per attitudine e musicista per passione, come si evince anche dalla musica sempre presente anche in molti dei suoi libri.

A partire dalle 17, invece, sul Palco Onda Rosa Indipendente, in Piazza Martiri della Libertà inizia il Festival Onda Rosa Indipendente, un progetto a favore della valorizzazione delle donne nel mondo della musica. Con Milena Mingotti, Isotta Tom, Ilaria Argiolas, Alba Modugno insieme alle vincitrici delle selezioni regionali Divinae Miranda, Maeli, Sara Curly e la vincitrice della finale nazionale di Onda Rosa: Dada Sutra e altre artiste come Laura B, Patty Picco e Noimà e altre ospiti. Questo momento è presentato da Roberta Giallo. Non mancherà anche una serie di incontri, a partire dal mattino di oggi, alla Galleria della Molinella. Tra questi, alle 11,15, ad esempio si parlerà della filiera della musica indipendente ed emergente: un’indagine sulla parità di genere a cura dell’avvocato Claudia Barcellona, realizzata da Terapia Artistica Intensiva in collaborazione con StaGe! e Rumore di Fondo.

Ugo Bentivogli