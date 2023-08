All’ex Sariaf non c’è più traccia di amianto

L’intero vetusto fabbricato dell’ex industria di antiparassitari Sariaf in via San Silvestro è stato bonificato dall’amianto. L’operazione è stata condotta dalla società consortile faentina Astra su incarico della proprietà, la ‘Lugo Immobiliare spa’, (sorta nel 2003 con una diffusa partecipazione azionaria di cittadini e con le maggiori quote possedute dalla Fondazione della Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e dalla Cassa di Risparmio di Cesena) che dal 2017 è in liquidazione. La bonifica ha riguardato l’eternit dei tetti che è stato inertizzato, impacchettato e rimosso ed è già stato trasferito a un impianto di smaltimento in provincia di Como. Si è trattato di trentatré tonnellate di materiale. L’operazione acquista un duplice, importante significato: di sicurezza ambientale da una parte (basti pensare al fatto che due corpi dell’ex industria sono da anni occupati dall’Ufficio per l’Impiego e dal Commissariato e Polizia stradale) e di primo passo verso un futuro recupero urbanistico dell’immensa area per la quale già la proprietà ‘Lugo Immobiliare’ qualche anno fa aveva chiesto al Comune una variante al Rue in vista di un progetto per un utilizzo residenziale e commerciale. Un progetto però che non potrà essere ‘Lugo Immobiliare’ eventualmente a portare avanti proprio per la sua condizione di società in liquidazione. Una liquidazione volontaria conseguente alla procedura di ristrutturazione del debito concordata a suo tempo con i creditori e omologato dal tribunale di Ravenna. Liquidatore è il commercialista lughese Antonio Santandrea che sottolinea l’importanza del lavoro di bonifica svolto in vista dei prossimi step.

"Secondo il piano di liquidazione, il nostro obiettivo è quello di vendere l’area e la rimozione di tutto l’amianto era un passaggio obbligato. Posso dire che abbiamo contatti con alcuni imprenditori interessati e secondo il piano di liquidazione ho ancora tre anni per concludere l’operazione". Sull’esito delle trattative il commercialista appare ottimista anche per via del prezzo che, dice, "non è folle". Starà poi all’acquirente procedere alle ulteriori incombenze sul sito, ovvero l’abbattimento dei fabbricati e l’ulteriore residua bonifica ambientale del sottosuolo che si rende necessaria in relazione all’attività produttiva della Sariaf (prodotti tossici) e alla circostanza per cui nel 1994 nell’area all’estrema punta est della proprietà, verso il cavalcavia, fu rinvenuta una discarica di rifiuti inquinanti interrati negli anni sessantasettanta dalla stessa Sariaf. Da ultimo c’è da dire che a carico di ‘Lugo Immobiliare spa’, nel settembre 2019 la Procura di Ravenna emise un decreto di sequestro preventivo d’urgenza (poi convalidato dal gip) relativo a 96 immobili ( 67 fabbricati e 29 terreni) per un valore di circa 20 milioni di euro, di proprietà della società, nell’ambito di un’indagine della Finanza relativa a interventi societari fra il 2014 e il 2016 finalizzati al tentativo degli amministratori di arginare il forte indebitamento, ma ipotizzati come illeciti dagli organi inquirenti. Il sequestro venne poi revocato nel giro di pochi mesi, mentre l’inchiesta è chiusa e in attesa del processo a carico dei risalenti vertici societari.

Carlo Raggi