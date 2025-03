Ama Ravenna svela le carte: "Sempre dalla parte dei più deboli"

"Sempre al fianco di chi ha bisogno". Con questo slogan, e questa mission, la lista Ama Ravenna si presenterà alle elezioni comunali del prossimo 25 e 26 maggio in appoggio alla candidatura di Alessandro Barattoni (Pd). La presentazione degli obiettivi della Lista e dei 32 canditati è avvenuta ieri nel corso di un evento presso l’hotel Mattei e condotto dal fondatore del sodalizio, Daniele Perini e a cui ha voluto portare il suo saluto anche il candidato sindaco del centro-sinistra.

Questi i 32 candidati che rappresentano i tanti aspetti della vita sociale e civile ravennate: Daniele Perini; Davide Buonocore; Alessandro Bondi; Maurizio Alberani; Licio Annibali; Viller Arnoffi; Alfredo Bello; Antonella Bergonzoni; Marina Calabrese; Liliana Capogrosso; Barbara Cellarosi; Anna Civiero; Mamadou Diagne; Johannes Donati; Andrea Frontali; Federico Fronzoni; Emanuela Galassi; Sante Ghirardi; Dana Narcisa Gliga; Derik Maltoni; Mauro Maraldi; Carolina Mariella; Antonio Melandri; Giovanni Mellone; Styliana Stoilova Nikolova; Patrizia Pasini; Christian Georghe Plaiasu; Mariasole Quarato; Antonio Ricci; Rozalia Ana Szalkai; Tonino Tomasi; Sonia Zanzi (Davis). "La nostra peculiarità – ha ribadito Perini – è quella di occuparci delle persone, soprattutto quelle che hanno meno opportunità. È il tratto distintivo di tutti i nostri candidati quello di empatizzare con i più fragili e dedicare loro tempo ed energie: chi nel volontariato, chi nel proprio lavoro e chi, vivendo in prima persona una disabilità, è divenuto un esempio di positività e altruismo".

Perini ha poi proseguito il suo intervento parlando della necessità di migliorare la situazione ospedaliera e più in generale dei servizi socio sanitari. Rivolgendosi al candidato sindaco Barattoni ha lanciato Ravenna verso la partecipazione ai bandi e ad ottenere il titolo di Capitale europea o italiana del volontariato. Sul fronte più strettamente operativo, Ama Ravenna chiede meno consumo di suolo (ma mentre era al "governo" della città nell’attuale mandato il consumo di suolo è esploso) così come una maggiore attenzione verso i giovani. Al centro dell’economia vi è, ovviamente, il porto, che va sviluppato così come l’idea di Perini è quella di allungare di 100 metri la pista dell’aeroporto di Ravenna e consentire così il decollo e l’atterraggio dei jet privati da 10 posti. Barattoni ha ringraziato Perini per il suo appoggio ribadendo che "mentre il centro-destra mira al ballottaggio, il centro-sinistra punta a governare nel miglior modo possibile la città". Giorgio Costa