Ancora disagi sulla linea Russi-Lugo. Troppo pochi i bus sostitutivi

Continuano i disagi per i lavoratori e studenti pendolari sulla tratta ferroviaria Russi-Lugo. Le corriere che sostituiscono i treni in fatti sono poche e poco capienti. Gli orari di TrenitaliaTper sono approssimativi, anche perché muovendosi su strada l’autobus non rispetta i tempi del treno, il servizio navetta Russi Lugo predisposto, non sostituisce tutte le corse.

"Con certezza so solo che i treni per Lugo sono tutti cancellati, e le indicazioni dei bus sostitutivi, quando ci sono cambiano di continuo – racconta in fretta una signora ferma prima delle 13, alla fermata dei bus in fondo a viale della Repubblica alla stazione di Russi – per cui mi muovo a tappe, prendo il primo mezzo che mi avvicina alla meta. Abito a Ravenna, insegno a Lugo, stamattina sono partita molto presto per essere puntuale in classe. Ora arrivo da Lugo e aspetto la corriera per Ravenna. L’anno scorso almeno ci si muoveva con un unico bus da Lugo a Ravenna e viceversa. Ma ecco – conclude correndo via – la mia corriera".

Sotto la pensilina rimangono quattro o cinque persone, un gruppo e un signore anziano, attendono il bus per Lugo, chiedendosi se sono alla fermata giusta. Due corriere infatti sono ferme nel piazzale della stazione.

Sulla pagina facebook del Comune di Russi sono state postate segnalazioni di cittadini, soprattutto genitori di ragazzi che frequentano le scuole superiori a Lugo, che martedì hanno atteso invano la loro corriera. Ma ieri il bus è arrivato puntuale, qualcuno si è organizzato con mezzi propri, e ieri sera il disagio sembrava più affrontabile, anche se i mugugni continuano.

"Ho sollevato il problema ieri – dice la sindaca Valentina Palli – al tavolo del Centro Coordinamento dei Soccorsi, presieduto dal Prefetto ben attento anche ai nostri problemi. La chiusura della tratta ferroviaria Russi è un problema soprattutto per i nostri giovani che studiano a Lugo. Rfi, rete ferroviaria italiana, la società che gestisce la rete, assicura che entro pochi giorni la linea sarà pronta e percorribile, ma la sua operatività è condizionata dal parere dell’Autorità di bacino che sta lavorando per mettere il territorio in sicurezza. per quanto riguarda gli autobus sostitutivi il gestore TrenitaliaTper ci dice che il problema sono gli autobus, che non si trovano in numero sufficiente soprattutto per le corse al mattino presto, quando tutti studenti e molti lavoratori prendono i mezzi. Inoltre i bus spesso non hanno una capienza sufficiente, per cui se sono pieni saltano la fermata. L’orario oltretutto è variabile – conclude – perché aggiornato di continuo in base al l numero di corriere, e credo anche di autisti, che riescono a reperire disponibili. E’ un work in progress".

Claudia Liverani