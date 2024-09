Aperto il cantiere alla rotatoria in viale Milano

Sono partiti ieri i lavori per il ripristino della fognatura nera presso la rotatoria di viale Milano, a seguito della problematica sopraggiunta nei mesi scorsi che ha causato la sospensione del cantiere nella rotatoria. I lavori termineranno, salvo imprevisti, venerdì. Durante l’intervento verrà sospesa la circolazione in direzione Milano Marittima e in direzione Terme/Ravenna e il traffico verrà deviato sulla viabilità parallela secondo le indicazioni che verranno visibilmente apposte. Per chi proviene da Milano Marittima la circolazione resterà invariata. Al termine dei lavori potrà ripartire il cantiere per il completamento della rotatoria. Un progetto pubblico dal costo complessivo di 420mila euro che ha come obiettivo quello di regolamentare la viabilità in una zona nevralgica del territorio comunale che coinvolge il traffico in uscita dal centro di Cervia, nonché in ingresso e uscita verso il centro di Milano Marittima o in direzione SS16. Con la realizzazione della rotonda sull’intersezione via Milano - via Di Vittorio si procederà alla revisione della viabilità sulla via XXII ottobre, che è comunque indirettamente interessata ai movimenti del traffico della zona.

Sempre in autunno partiranno i lavori di potatura per la cura del verde della città per un importo complessivo di 100mila euro. Tra le attività previste è da segnalare un significativo intervento eseguito in viale Forlì e che consentirà di ricucire, sotto il profilo della riqualificazione estetica e funzionale, la zona compresa tra il centro e il nuovo waterfront di Milano Marittima, rispondendo con tempestività alle richieste recentemente pervenute dalle attività commerciali. Nel tratto che conduce al nuovo waterfront si prevede infatti di migliorare la vivibilità dei marciapiedi, riducendo l’isola di calore, eliminando i pochi alberi presenti e sostituendoli con 13 platani. Oltre a questo intervento, nel periodo autunnale partirà il piano di potature su una serie di alberature cittadine, che necessitano di una riequilibratura e messa in sicurezza generali. Durante l’esecuzione dei lavori sono previste alcune giornate in cui la viabilità nelle zone interessate potrà essere rallentata dai lavori di potatura. Inoltre, al fine di prevenire la diffusione del cancro colorato del platano occorre realizzare una serie stringente di attività di prevenzione per evitare il diffondersi della malattia; pertanto, anche le attività di potatura dovranno essere particolarmente accurate. A Savio, infine, è prevista la realizzazione di una nuova area di sgambamento per cani per la quale sono stati stanziati 20.000 euro. L’area sarà inoltre dotata di un nuovo impianto di illuminazione.

Ilaria Bedeschi