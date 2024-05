’Autodiffamazione’ al Rasi

Prosegue il Polis Teatro Festival, con la direzione artistica di Davide Sacco e Agata Tomsic / ErosAntEros, con lo spettacolo della compagnia Barletti/Waas Autodiffamazione, dal testo di Peter Hadke, in programma alle 21.30 di stasera al Teatro Rasi, in via di Roma. Il testo di Handke è il gesto, autodiffamante e pubblico, attraverso cui il duo italo-tedesco si fa attore/testimone di una presa di coscienza, un’educazione sentimentale alla parola: un gioco che sospende, almeno per i sessanta minuti dell’esperienza comune, il confine fra spettatori e attori, accettando la comune responsabilità di una storia collettiva. Un ruolo decisivo gioca nello spettacolo (o rito?) la totale assenza di azioni narrative, l’esporsi degli attori come rappresentanti dell’umanità radunata per l’occasione.

Alle 17 (partenza Teatro Rasi, in replica domani e domenica) viene riproposta The Walks, performance itinerante di Rimini Protokoll, una passeggiata audio-guidata in cui voci, suoni e musica trasformano luoghi familiari in scenari e paesaggi in palcoscenici, passo dopo passo attraverso la narrazione di storie, situazioni dialogiche, scoperte coreografiche o variazioni musicali e ritmiche sul camminare. Alle 18 (Artificerie Almagià) Death and birth in my life (installazione audio-video) di Mats Staub. Alle 20 al Ridotto del Rasi (replica domani e domenica) ErosAntEros è in scena con la replica di ’Sulla difficoltà di dire la verità’, tratto dal saggio politico-letterario Cinque difficoltà per chi scrive la verità di Bertolt Brecht.