Bonus energia, le comunicazioni all’Agenzia delle entrate

Entro il 16 marzo le imprese che abbiano beneficiato di crediti d’imposta maturati nel 2022 per l’acquisto dei prodotti energetici, sono tenute a trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. La comunicazione non deve essere inviata, invece, nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24, o nel caso che il credito sia stato ceduto. La mancata comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, quindi dal 17 marzo eventuali crediti non usufruiti non potranno più essere oggetto di compensazione.