Con l’alluvione abbiamo perso tutto: casa e lavoro

Sono Andrea Ricci Maccarini, titolare con mia sorella Laura della ditta Gerac snc di Ricci Maccarini Andrea &C, con sede legale in via Raspona, 63 ad Alfonsine di Ravenna, che gestisce il chiosco di piadine ‘Le Spighe’, severamente danneggiato, come la nostra abitazione, collocata al suo fianco, dal fortunale del luglio 2023. Scrivo per rendere nota la mia situazione, condivisa anche da tanti altri, sperando di poter intercettare l’aiuto concreto di qualcuno. Durante la pandemia di Covid, come tutte le attività di ristorazione, ci è stato vietato di lavorare. L’anno successivo c’è stato l’aumento spropositato delle bollette.

Non bisogna essere laureati alla Bocconi per definire la situazione un disastro dal punto di vista finanziario. Il 17 giugno del 2023 mio padre viene a mancare. Alla fine di luglio dello stesso anno, alle 15 di un sabato arriva la tromba d’aria che ci ha fatto perdere tutto, casa e lavoro. A settembre, muore mia madre. Purtroppo non abbiamo potuto curarla a casa perché non avevamo l’agibilità dell’abitazione dove tutt’ora abitiamo, schiavi di umidità, e con il serio rischio di crollo. Ma non sappiamo dove altro andare. Lo scorso anno mia sorella ed io veniamo chiamati da una persona molto influente non solo nel Ravennate, che promette aiuto per sistemare la casa e trasformarla in un affittacamere. Lavoriamo al progetto per 1 anno intero coinvolgendo molte persone, sempre con la promessa che avremmo avuto il mutuo per realizzare il nostro lavoro. Alla fine 2024, inizio anno 25 sembra tutto fatto. Invece, senza preavviso abbiamo avuto esito negativo.

Ci sentiamo presi in giro. Non considerati. Sono state sprecate energie, forza lavoro, soldi, tempo da parte nostra ma soprattutto dei professionisti che hanno lavorato al progetto: architetti, elettricisti, idraulici per creare quanto quella persona influente aveva chiesto. E questo a noi non sembra proprio giusto. È stata l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Possibile che chi ha perso tutto per eventi esterni a lui non imputabili, non possa ricevere l’aiuto necessario a rialzarsi? Tutte le porte sembra siano chiuse, ma solo per noi.

Andrea Ricci Maccarini