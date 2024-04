Conducente dell’autobus trovato ubriaco alla guida

Guidava l’autobus in stato di ebbrezza. Questo hanno riscontrato i primi esami effettuati ieri. A finire nei guai è stato il conducente del mezzo, un 51enne di Cervia, denunciato per guida in stato di ebbrezza. A sottoporlo ad etilometro è stata una pattuglia della Polizia Locale, che ha fermato l’autobus in via Zattoni, a Ravenna. Alla prima prova il risultato è stato oltre il triplo rispetto al consentito: 1,53 g/l; il secondo test ha ’prodotto’ 1,63. Visto il suo lavoro, avrebbe dovuto avere zero. Ad avvertire le forze dell’ordine è stata una studentessa che si trovava a bordo del mezzo, che copre la linea 282. La ragazza ha raccontato che il 51enne gridava e insultava le persone che chiedevano informazioni, oltre ad emanare un forte odore di alcol. Al momento dell’accertamento i ragazzini usciti dalla scuola erano già tutti stati scaricati. A bordo c’era un passeggero. Al conducente - sostituito da un collega - è stata ritirata la patente.