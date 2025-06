Contrasto alla diffusione della zanzara tigre e della zanzara comune

Fino al 31 ottobre sono in vigore le ordinanze relative al contrasto alla diffusione della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara comune (Culex pipiens) e della zanzara comune vettore di West Nile in aree periodicamente allagate. Ogni cittadino o soggetto che abbia a disposizione un’area all’aperto, dove esistono o possono crearsi raccolte d’acqua, deve provvedere alla rimozione di tutti i potenziali focolai larvali, cioè di tutti quei contenitori in cui può ristagnare l’acqua anche in modo occasionale (sottovasi, recipienti di qualunque tipo, teli in plastica, giochi dei bambini, eccetera) e al controllo dei ristagni d’acqua non eliminabili come quelli dei pozzetti. Va trattata l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. Vanno tenuti sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.