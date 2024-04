Cosa significa essere ciechi?. Per capirlo torna la cena al buio

È un’esperienza insolita, curiosa, che mette alla prova se stessi e permette di riflettere sul tema dell’ipovisione e comprenderne i molteplici aspetti con maggiore sensibilità e attenzione. E tutto stando comodamente seduti a tavola. Sì, perché questa esperienza parte proprio da un’ambientazione familiare e comune a tutti: una tavola apparecchiata, un menù pronto per essere servito, ma con una particolarità… il tutto avviene spegnendo la luce.

Torna la “Cena al buio”, un appuntamento di grande successo, ormai un classico, organizzato da UICI, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Sezione Territoriale di Ravenna. La serata è in programma venerdì 19 aprile, alle ore 19.45, nella Sala della Parrocchia di San Lorenzo in Cesarea, in via Romea Sud, 88.

Non sarà solo una cena al buio, ma ci sarà anche un menù a sorpresa, quindi è necessario comunicare eventuale intolleranze o allergie al momento della prenotazione. Il senso della vista non è qui un alleato e, allora, è necessario affidarsi a gusto, olfatto, tatto e udito per scoprire sapori e profumi, riconoscere i rumori delle posate e dei bicchieri o il tessuto di una tovaglia. L’invito è quello di ampliare i propri orizzonti e non porsi limiti, affidandosi alle proprie risorse e capacità.

La serata ha un contributo di partecipazione di euro 40 e le prenotazioni devono pervenire entro le ore 12 di lunedì 15 aprile, contattando la sezione Uici di Ravenna al numero 0544.33622 oppure inviando una mail all’indirizzo: uicra@uici.it

L’evento è organizzato dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Ravenna.