Da domani il Cau a Lugo. Sarà aperto tutti i giorni

Apre domani il Centro di Assistenza Urgenza – Cau – di Lugo, il 14° a essere attivato in ambito Romagna. Il Centro ha sede al piano terra nel Padiglione C dell’ospedale Umberto I, ingresso viale Masi, e sarà a disposizione ogni giorno con accesso diretto, dalle 8 alle 20. A prendersi cura dei pazienti saranno un medico e un infermiere distribuiti su 2 turni. L’area messa a disposizione per il Cau è dotata di uno spazio di accettazione, una sala di attesa, ambulatori medici e un’area infermieristica di osservazione e terapia. I pazienti saranno accolti da medico e infermiere che, dopo aver valutato i sintomi, potranno intervenire direttamente oppure attivare la Centrale Operativa 118 per il trasporto in emergenza nel caso in cui i parametri dovessero deviare dalla norma o fosse presente dolore toracico, dispnea, forte dolore addominale, cefalea intensa inusuale o disturbo neurologico acuto. Ovviamente avranno priorità i pazienti che presentano particolari fragilità.

L’intervento del personale medico del Cau indirizza il paziente verso percorsi diversi, dalle dimissioni dirette dopo le cure alla prescrizione di ulteriori accertamenti urgenti con relativa prenotazione, dall’invio al Pronto soccorso generale o specialistico per approfondimenti alla dimissione con richiesta di visita specialistica con modalità di accesso B o D. I Cau infatti "operano a integrazione con i medici e pediatri di famiglia e sono progettati per dare risposte in caso di problemi di salute urgenti ma non gravi – spiega in una nota l’azienda sanitaria –. I Centri di assistenza urgenza, nati come potenziamento della medicina territoriale, fanno capo alle Cure primarie, con medici e infermieri pronti ad accogliere e assistere, in accesso diretto, pazienti con problemi di salute urgenti, episodici a bassa complessità sanitaria. Oltre alle prestazioni erogate dalla Continuità Assistenziale, i Cau garantiscono prestazioni non complesse attualmente erogate nei punti di primo intervento o nei Pronto soccorso. La visita e alcuni accertamenti diagnostici sono gratuiti per tutti i cittadini residenti o assistiti della Regione Emilia-Romagna, mentre per tutti gli altri la visita avrà un costo di 20 euro da corrispondere al medico a fronte di relativa ricevuta. Le ulteriori prestazioni specialistiche, prescritte dal medico del Cau per il completamento diagnostico, sono a carico del paziente con relativo ticket, se dovuto, in base alle esenzioni possedute".

Nello specifico i Cau erogano visite mediche, certificazioni, trattamenti farmacologici, prescrizione di terapie per patologie di nuova insorgenza o terapie essenziali, procedure chirurgiche minori come suture e medicazioni, prelievi per indagini di laboratorio, indagini tramite Ecg e esami radiologici o ecografici, osservazione post-trattamento e attivazione di percorsi e prestazioni a completamento dell’iter diagnostico.