Laboratori di teatro al via

A Russi prosegue il percorso teatrale dal titolo "Alla ricerca del tempo perduto", promosso dal Comune in collaborazione con Spazio A Teatro e che prevede la costruzione di uno spettacolo itinerante ispirato al romanzo "Dalla parte di Swann", il primo libro della famosa "Recherche" di Marcel Proust, che debutterà in settembre alla Fira di Sett Dulur.

Obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere la cittadinanza, e in particolare i giovani, in un percorso alla scoperta della città e dei ricordi individuali, che daranno vita a una memoria collettiva da condividere.

Il percorso prosegue con i seguenti incontri, tutti in programma alla Biblioteca comunale in via Godo Vecchia 10, alle ore 20.30: lunedì 19 maggio; 11 e 25 giugno; 9 e 21 luglio. Gli incontri sono ancora aperti a tutti.