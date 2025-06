Stato di agitazione dei lavoratori marittimi Sers che operano al Porto

Stato di agitazione degli equipaggi Sers in servizio nel porto di Ravenna. L’organizzazione sindacale Uiltrasporti – Categoria Marittimi ha comunicato al Prefetto di Ravenna, e per conoscenza alla Capitaneria di Porto l’avvio della seconda fase della procedura di raffreddamento relativa allo stato di agitazione degli equipaggi Sers in servizio nel porto. La decisione è motivata "da gravi e persistenti criticità strutturali e organizzative, tra cui: disparità retributive e tentativi di riduzione del costo del lavoro; mancanza di aggiornamenti sul contratto integrativo aziendale; condizioni lavorative aggravate dall’aumento del traffico portuale".

Il sindacato sottolinea che "i turni giornalieri arrivano fino a 12 ore senza pause adeguate (nemmeno per i pasti), e sono frequentemente prolungati fino a 14 ore mediante il ricorso a lavoro straordinario. Il tutto in un contesto di alta responsabilità operativa".

Inoltre "la prossima estensione della concessione portuale prevista per il settembre 2025 comporterà un aumento del fabbisogno di copertura giornaliera che rischia di gravare ulteriormente un organico già in affanno che l’azienda sembra intenzionata a integrare con un numero di unità ritenuto insufficiente a garantire una effettiva sostenibilità operativa".

L’organizzazione sindacale conferma quindi la prosecuzione della mobilitazione che era già stata avviata il 20 maggio scorso.