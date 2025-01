Deka Riders, si parte

E’ iniziato con un minuto di raccoglimento per ricordare Sara Piffer, la diciannovenne ciclista trentina vittima dell’investimento mortale sulle strade di Mezzocorona mentre si stava allenando col fratello, la serata di presentazione della squadra Juniores 2025 del Deka Riders Team di Sant’Agata sul Santerno. Ben centoventi le persone che hanno partecipato all’evento, presso il circolo Campagnolo di Cotignola, unitamente a numerose autorità civili e sportive: dal vice sindaco di Lugo, Luigi Pezzi, a Daniela Isetti, componente del direttivo dell’Unione Ciclistica Internazionale, fino al vicepresidente regionale della Federazione ciclistica italiana, Alessandro Spada, al commissario tecnico della nazionale Under 23 Marino Amadori, e a numerosi ex campioni del pedale, come Roberto Conti, Fabiano Fontanelli, Cristian Gasperoni, oltre al patron della Carrera Pro Bike (sponsor tecnico della squadra), Davide Boifava.

La squadra santagatese si appresta ad affrontare la decima stagione di attività con un organico di dodici corridori, sotto la guida dei direttori sportivi Franco Alboni e Stefano Seganti: si tratta di Gabriele Bordieri, Alessandro Bucchi, Lorenzo Casoni, Andrea Decarli, Flavio Donati, Martin Ghinelli, Niccolò Lega, Alex Marcaccini, Leonardo Nasolini, Mattia Neri, Marcello Stoola e Marco Tonioni. E’ stata proprio la sicurezza sulle strade uno degli argomenti toccati del presidente Stefano Chiarucci nel suo intervento: "Se non riusciremo a dare una risposta ai problemi della sicurezza rischiamo veramente di mettere a rischio l’esistenza del ciclismo. Occorre creare dei luoghi attrezzati, chiusi al traffico per la pratica dei più giovani, e promuovere una cultura di rispetto del ciclista".

Il ds Franco Alboni ha ricordato come il Sant’Agata sia "l’unica società di Juniores della provincia di Ravenna: si tratta di una categoria complessa per i costi e per l’impegno di persone che comporta, ma siamo orgogliosi di dare la possibilità a tanti ragazzi di continuare l’attività e coltivare i loro sogni sportivi". Infine il team manager Denis Marangoni ha sottolineato l’importanza di creare sinergie tra le diverse società locali, per promuove l’attività ciclistica e contenere i costi organizzativi; in questa senso si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno la ‘Tre giorni della Bassa Romagna’, con quattro gare organizzate durante il weekend, in collaborazione con la S.c. Cotignolese e la S.c. Massese.

lu.sca.