"Ecco come ricreeremo il suo studio Vedrete, saremo pronti per l’estate"

"I miei ricordi di Benigno Zaccagnini sono quelli di un ragazzo che lo vedeva con la moglie entrare nei locali pubblici e nei negozi. Una famiglia affiatata ‘amica’ di tutta Casola". Giorgio Sagrini è il sindaco di Casola Valsenio: ha parlato più volte con Livia Zaccagnini, è andato nella casa di via di Roma con la responsabile del servizio bibliotecario della Romagna Faentina, Daniela Simonini, per visionare la biblioteca e l’archivio di ‘Zac’. Sindaco Sagrini, come sarà l’allestimento dello studio di Benigno Zaccagnini a Casola?

"Riproporremo lo studio di via di Roma, a Ravenna, qui, nel Palazzo della Biblioteca Comunale, al primo piano. Sarà accanto all’archivio di Giuseppe Pittano, anche lui antifascista, partigiano poi membro della prima giunta comunale di Casola Valsenio in rappresentanza del Psi. Tutta la documentazione esposta verrà resa accessibile grazie al sistema di catalogazione del servizio bibliotecario della Romagna Faentina".

È già prevista una data per l’inaugurazione del nuovo allestimento?

"Ritengo che saremo pronti per l’estate. L’iter della donazione è pressochè concluso. A breve passeremo alla fase operativa. Il giorno di apertura al pubblico faremo una cerimonia, perché per Casola è un evento straordinario".

Dove si trova la casa della famiglia Zaccagnini?

"Nel borgo Sant’Apollinare, al confine con Palazzolo sul Senio, vicino alla canonica dove viveva don Morigi, loro amico di famiglia. E’ un’abitazione tuttora utilizzata dai figli di Benigno e Anna".

l. t.