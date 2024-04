Fabbri spiega la geopolitica

Il giornalista e analista geopolitico Dario Fabbri in dialogo con Matteo Cavezzali saranno alla Biblioteca Classense per il Festival delle Culture – scritture di Frontiera per parlare di “Geopolitica umana: Capire il mondo dalle civiltà antiche alle potenze odierne” domani alle 10, in un incontro aperto alle scuole e al pubblico.

"In formula: la geopolitica umana studia l’interazione tra collettività collocate nello spazio geografico calandosi nello sguardo altrui. Oggetto della sua analisi sono le aggregazioni umane, in ogni realizzazione storica. Tribù, póleis, comuni. Fino all’epoca corrente, dominata dagli Stati-nazione, dagli imperi. Mai i singoli individui. Tantomeno i leader. Ritenuti irrilevanti, mero prodotto della realtà che pensano di determinare. Nella migliore accezione, soggetti che incarnano lo spirito del tempo".

Un libro frutto degli studi e del personalissimo approccio di Fabbri, che racconta di una geopolitica “umana”, intessuta con discipline quali l’antropologia e la psicologia collettiva, ma anche strettamente connessa con la profondità storica, l’etnografia e la linguistica, luogo in cui le parole si fanno campo di battaglia e che quindi segnala “traumi e invasioni, conquiste e seduzioni”. Fabbri dal 2014 al 2022 ha condotto Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Rai Radio 3. Nell’aprile 2022 ha fondato con Enrico Mentana la rivista di geopolitica Domino. Nel 2022 ha fondato l’ente di formazione “Scuola di Domino”, di cui è direttore.