"Fratelli d’Italia non sostiene. Antonella Brini"

"Fratelli d’Italia non è coinvolta nel progetto politico della lista civica ’Vivi Massa Lombarda’". Lo precisano il direttivo Bassa Romagna e la sezione locale di Fratelli d’Italia in merito alla realtà che sostiene la candidatura di Antonella Brini e in risposta ad alcune voci diffusesi a Massa Lombarda in questi giorni. Nei giorni scorsi Brini aveva dichiarato pubblicamente che la sua lista correva da sola. "Al fine di non ingenerare equivoci, il direttivo Bassa Romagna e la sezione locale di Fratelli d’Italia intendono precisare la posizione rispetto alla lista civica ’Vivi Massa Lombarda’" si legge nella nota, in cui si aggiunge che il partito "non è coinvolto nel progetto politico che sostiene tale lista. Allo stesso modo, Fratelli d’Italia esprime vicinanza e supporto alla lista civica La Piazza, sempre di Massa Lombarda, che propone come candidato Giovanni Tozzola".