Furto in pieno centro. Ladri al ristorante Gustavo

Hanno messo a soqquadro il locale, portato via il fondo cassa e manomesso le telecamere di sorveglianza. E tutto in pieno centro, accanto al teatro Alighieri.

C’è stato un furto al ristorante Gustavo, aperto a pranzo in via Mariani. È probabile che si sia verificato nella notte tra mercoledì e ieri, ma potrebbe essere avvenuto anche il pomeriggio precedente: il locale infatti aveva chiuso come di consueto alle 16 di mercoledì per riaprire la mattina seguente, quando il cuoco alle 6 è entrato per iniziare le preparazioni per il pranzo. E ha scoperto l’avvenuto furto.

"Al suo arrivo ha trovato la porta socchiusa – spiegano dal ristorante – e una volta dentro ha visto che tutto era in disordine. Ha quindi realizzato quello che era successo e ha dato l’allarme".

Secondo la prima ricostruzione pare che i ladri siano entrati forzando una porta, quella che è stata trovata aperta, sulla quale sono presenti alcuni segni che fanno pensare a questa ipotesi. Nel locale c’erano le telecamere, ma si sono rivelate inutili perché purtroppo chi è entrato in azione le ha manomesse rompendole e impedendo a titolare e inquirenti di visualizzare le immagini registrate. La quantificazione dei danni ieri era ancora in corso, mentre per quanto riguarda ciò che è stato portato via, i ladri si sono impossessati del fondo cassa: all’interno erano presenti circa 4.000 euro. A questi si aggiungono, per l’appunto, i danni: tra cui vari sportelli e armadi che sono stati divelti. "A parte il fondo cassa, però – dicono dal locale – non era presente altro di valore, come è normale che sia in un ristorante".

Ieri mattina gli spazi sono stati rimessi in ordine in vista del servizio del pranzo, che non si è fermato dopo il furto.

sa.ser