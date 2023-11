Giornata del diabete. I Lions club in prima fila

Nella giornata di ieri e questa mattina, i quattro Lions club di Ravenna (Host, Bisanzio, Dante Alighieri e Ravenna Romagna Padusa) hanno organizzato e svolto, insieme all’Associazione Diabetici Ravennate, la Croce Rossa Italiana e l’unità operativa di Diabetologia di Ravenna dell’Ausl Romagna, l’evento in piazza XX Settembre (dell’Aquila) nell’ambito della Giornata mondiale del diabete che ricorrerà il 14 novembre. Il vice governatore del Distretto 108A Mario Boccaccini e il dottor Francesco Cannata, officer dell’associazione Lions contro il diabete e già direttore dell’unità operativa di Diabetologia, hanno accolto, insieme con i rappresentanti dei quattro Lions club di Ravenna, il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, che ha partecipato all’apertura dell’evento per testimoniarne la grande valenza sociale e utilità informativa per la popolazione ravennate. Francesco Cannata ha evidenziato che "da circa 100 anni è stata resa disponibile l’insulina che ha cambiato la storia dei malati di diabete mellito e da 50 anni è stata costituita l’unità operativa di Diabetologia a Ravenna che ha migliorato la vita dei ravennati con diabete, evitando loro problematiche trasferte in altre città". I Lions ravennati, con la loro partecipazione all’evento, oltre a manifestare la loro vicinanza ai pazienti diabetici e alle loro famiglie, hanno raccolto e destinato un contributo di 2mila euro per l’Associazione Diabetici di Ravenna e uno alla Croce Rossa Italiana, entrambi consegnati da Marco Candela, governatore del Distretto Lions 108A.