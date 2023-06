Grandinate e pioggia "Fino a 60 millimetri"

‘Piove sul bagnato’. E’ l’espressione che, complici gli ormai quotidiani rovesci di pioggia (in alcuni casi anche misti a grandine) ricorre da giorni anche nel territorio della Bassa Romagna. Veri e propri nubifragi che si scatenano soprattutto durante il pomeriggio e nelle prime ore della sera, arrecando ulteriori danni a quelli, enormi, provocati dall’alluvione.

L’altro giorno, martedì, un simile fenomeno ha interessato la parte settentrionale della nostra provincia e in particolare un’area compresa tra Filo (località situata ‘a cavallo’ tra la nostra provincia (Comune di Alfonsine ) e quella di Ferrara (Comune di Argenta) e la frazione lughese di Voltana, non risparmiando le località di Belricetto, parte di San Bernardino, San Lorenzo, Chiesanuova di Voltana, Bizzuno e alcune aree del fusignanese, con effetti ancora una volta molto pesanti non solo sull’agricoltura ma anche sulla rete scolante e su diverse abitazioni.

Nubifragi accompagnati da grandine e raffiche di vento a oltre 80 chilometri orari, che hanno spezzato rami, sradicato alcuni alberi, allagato di nuovo campi e strade, provocando, come ad esempio in via Lunga Inferiore all’altezza della frazione lughese di San Lorenzo, l’esondazione di un fosso di scolo.

E come se non bastasse a complicare ulteriormente uno scenario già alquanto critico, ci si è messa di mezzo pure la grandine, con ingenti e in diversi casi irreparabili danni a colture che si erano parzialmente salvate a seguito dell’alluvione. Roberto Ghiselli, tecnico meteorologo, spiega che "nella seconda metà di martedì pomeriggio, una prima intensa cella temporalesca, formatasi nel territorio di Argenta, è per così dire ‘esplosa’ pochi chilometri più a sud, facendo sentire i suoi maggiori effetti nella zona di Filo, di Voltana, Ciribella, Villa Pianta di Alfonsine e Chiesanuova di Voltana".

Continua Roberto Ghiselli: "La località in cui si è registrato il maggiore accumulo di pioggia è stata la stessa Filo, dove in poco meno di trenta minuti sono caduti addirittura 60 millimetri di pioggia. A Voltana e a Chiesanuova l’accumulo è stato invece di una quarantina di millimetri. Una seconda cella temporalesca è invece nata tra le frazioni lughesi di Belricetto, San Lorenzo e Bizzuno, ‘scaricando’ circa trenta millimetri di pioggia, con raffiche di vento da nord-nordovest che nella zona di San Lorenzo e di Bizzuno hanno superato gli 80 chilometri orari. In entrambi gli episodi non sono purtroppo mancate grandinate, con chicchi anche del diametro di oltre un centimetro. Nel caso della cella temporalesca ‘esplosa’ nel voltanese, a fine evento sono stati segnalati alcuni chicchi del diametro di circa tre centimetri".

Dopo i colpi inferti alcune settimane fa dalle gelate tardive e in seguito dalla pesantissima alluvione, l’altro pomeriggio svariati frutteti e vigneti che si erano in qualche modo salvati hanno purtroppo ricevuto la mazzata decisiva dall’ultima ondata di maltempo.

Infine le previsioni per i prossimi giorni : "Assisteremo – osserva il meteorologo Ghiselli – ad un lento e graduale miglioramento, anche se per alcuni giorni, durante il pomeriggio, non sono da escludere temporali sui rilievi che potrebbero tuttavia sconfinare nelle zone di pianura".

Luigi Scardovi