Grandu in corsa con ex politici e musicisti

Prosegue la campagna elettorale per le elezioni amministrative di giugno. Oltre 100 persone presenti a sostegno di Gianni Grandu, capolista che appoggerà il candidato del centrosinistra Mattia Missiroli. Il Cafè della Rotonda di Milano Marittima ha ospitato la presentazione della lista dei 16 candidati al consiglio comunale di Cervia appartenenti alla lista "Per Cervia" con il sostegno della "Lista Civica con Gianni Grandu - al servizio della comunità, Uniti per Cervia - Italia Viva e Partito Socialista Italiano, Azione con Calenda - Siamo Europei" alle amministrative dell’8 e 9 giugno.

"Le nostre idee vogliono contribuire a un progetto di città sostenibile orientato alla valorizzazione territoriale dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Per questa ragione il nostro programma mette al centro l’idea del ‘ben-vivere’, che riteniamo fondamentale per la crescita della qualità della vita dei cittadini e turisti", dichiarano i candidati della lista Per Cervia. "Il turismo del ben-vivere, la città aello sport, il benessere delle persone ma anche degli animali, le politiche culturali rivolte soprattutto ai più giovani, la città in sicurezza ed in generale programmi di sviluppo economico propost nel nostro programma compongono una visione innovativa della città sulla quale è possibile riformulare anche le strategie di incoming turistico, ed un nuovo modo di pensare la ‘città in qualità", aggiungono. I candidati, "che ringraziamo per il la loro disponibilità, sono 8 donne e 8 uomini di estrazione prevalentemente civica con alcuni rappresentanti politici: Rossella Fabbri, Bianca Verri - esponenti di Italia Viva, Alberto Fantini e Domenico Bevilacqua - esponenti di Azione, Corbelli Massimo e Tiozzi Francesca Enrica esponenti del Partito Socialista Italiano. Insieme vogliamo contribuire al successo della lista Per Cervia e dare un sostegno per far eleggere il nostro candidato sindaco Mattia Missiroli".

"Sono soddisfatto e molto motivato a coordinare questo bel gruppo – spiega il capolista Grandu – con esperienze differenziate e complementari che, aderendo al progetto di ‘Per Cervia’, hanno scelto di mettersi al servizio della nostra città portando un importante contributo sia nella definizione del programma, che nella visione complessiva di un progetto civico - politico che mette al centro dei propri obiettivi l’innovazione e la qualità a tutto tondo". Qualche identikit: Rossella Fabbri, già assessore alle attività economiche del Comune di Cervia nella giunta Coffari, Bianca Verri, già direttrice della biblioteca comunale di Cervia e Domenico Bevilacqua, talento della musica e del pianoforte. Oggi alle 18.30 al Mima Beach di Milano Marittima sarà invece il candidato Missiroli a presentare i componenti della sua lista "Coraggio".

Ilaria Bedeschi