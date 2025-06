I Modena City Ramblers e il loro libro sulla Resistenza

Data inusuale, ma serata da non perdere quella di domani per la rassegna Peter Pan in 3D, sulla spiaggia 36 di Marina di Ravenna (viale delle Nazioni, 36). Alle 21.30, infatti, Franco D’Aniello, Massimo Ghiacci e Francesco Monetti dei Modena City Ramblers presenteranno il loro primo libro corale intitolato “Nati per la libertà, racconti resistenti” (La Nave di Teseo).

Con una carriera più che trentennale, la formazione emiliana sta vivendo uno dei suoi periodi più fortunati, con tournee travolgenti e il successo di questo nuovo libro che al Peter Pan presenteranno accompagnati da Luigi Bertaccini, curatore della rassegna. Il libro racconta la storia di Luisa che a 17 anni fa la staffetta partigiana, nascondendo i dispacci sotto la sella della sua bicicletta. Parla di Matteo, che davanti al fascista che ha ucciso i suoi amici deve scegliere tra vendetta e giustizia. In queste pagine vivono Kurt, un soldato tedesco diverso dagli altri, e la famiglia che lo aiuterà a nascondersi.

Ingresso libero.