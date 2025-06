Il Comune preservi la vivibilità di viale Romagna

In qualità di cittadino residente e soprattutto di commerciante che opera in viale Romagna a Lido di savio , invoco un accorato appello affinché si possa preservare la vivibilità del viale scongiurandone la desertificazione nel rispetto dell’esistente verde e dell’estetica , modulandola su quello che è uno ’status quo’, armonizzando e ottimizzando quelle che sono state quarant’nni orsono le scelte di piantumazione di quello che dagli inizi del novecento ad oggi è il simbolo della riviera e polmone verde delle nostre località balneari.

Abbiamo bisogno dei nostri viali l’affiancamento (non la sostituzione dell’esistente) di alberi autoctoni e sempre verdi per consentire la continuità dell’ombreggiamento. Chiediamo all’Amministrazione di agire così come farebbe un buon padre di famiglia ascoltando tutti i membri familiari al fine di ottimizzare scelte che toccano da vicino il luogo in cui si abita e soprattutto nel luogo in cui si lavora, insomma il salotto buono di Lido di Savio che noi esercenti amiamo definire il piatto in cui mangiamo.

Para Tesauro

Due schede per votare

il nuovo sindaco

Faccio tante congratulazioni al nuovo sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni. Ma quando si elegge un sindaco, secondo me sarebbe giusto votare in due schede: una per il partito, e una per votare il nome del sindaco.

Sergio Donati