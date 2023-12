Il luogotenente Fausto Falini va in congedo

Per Fausto Falini, stimato luogotenente che dal luglio del 2009 allo scorso mese di maggio ha prestato servizio presso la Stazione dei carabinieri di Alfonsine – concludendo poi la sua quarantennale carriera al comando della Stazione di Villafranca di Forlì –, quello raggiunto ieri è stato un traguardo indubbiamente importante.

Il graduato, molto conosciuto nella cittadina ravennate dove si è sempre fatto apprezzare e benvolere per aver saputo coniugare doti professionali e qualità umane, è stato posto infatti in congedo per raggiunti limiti di età. Nel corso dei quattordici anni di servizio ad Alfonsine, Falini ha stretto un fortissimo legame con i cittadini e le autorità locali, contribuendo a rendere l’Arma un riferimento per l’intera comunità.

Sessant’anni, nativo di Forlì, laureato sia in Conservazione dei Beni Culturali che in Storia dell’Arte presso l’università di Bologna, il Luogotenente Falini si è arruolato nell’Arma nel 1984, per poi espletare servizio, l’anno successivo, a Ravenna ed in seguito nella frazione di Mezzano, prima di essere assegnato, come detto nel 2009, alla Stazione Carabinieri di Alfonsine. Nella foto, il saluto di commiato (qualche giorno fa) del Generale di Brigata Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna. Ai tantissimi messaggi di auguri pervenutii da amici e colleghi, si associano quelli della nostra redazione.

Luigi Scardovi