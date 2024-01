La fine di un’era. Addio Darsena Pop Up. Rimossi i container, l’hotel resta un’ipotesi

Finisce davvero un’era. Cala definitivamente il sipario - non che fosse una sorpresa - sulla Darsenza Pop Pp: ieri i primi container sono stati sollevati dai mezzi meccanici e tolti dagli spazi che occupavano dal 2016. Uno spazio per socializzare che tanti, ravennati e non solo, hanno imparato a conoscere in questi anni e che ora è destinato a un futuro diverso. Qui dovrebbe nascere una struttura ricettiva. Da parte dell’amministrazione comunale - questa la posizione resa nota nei mesi scorsi - esiste la volontà di promuovere l’utilizzo degli spazi lungo il Candiano in modalità ‘temporanea’, così come era avvenuto sette anni fa con quel progetto pionieristico di riqualificazione dell’area tramite i container. Il sindaco de Pascale ha dichiarato di aver incontrato sia la proprietà che le altre attività presenti nella zona; l’area, va ricordato, è di proprietà privata, per cui l’obiettivo è di arrivare comunque a una soluzione condivisa che, nei limiti del possibile, tenga in equilibro gli interessi degli imprenditori e quelli del soggetto pubblico (il Comune, nel caso specifico). Sia come sia, si tratta ora di capire - questo uno dei dubbi posti dal primo cittadino in un’intervista al Carlino - se l’area dovrà essere sgombrata completamente o solo parzialmente.

"Abbiamo chiesto alla proprietà di valutare anche la possibilità di utilizzo dell’altra metà dell’area, quella ‘abbandonata’", le parole esatte del primo cittadino. L’obiettivo quindi è di continuare con l’utilizzo temporaneo finché non partiranno i cantieri definitivi. La zona ha anche una vocazione sportiva che l’amministrazione comunale vuole difendere. Il futuro, si diceva, prevede la costruzione di un hotel. Su tutta l’area, anche quella inutilizzata, è prevista la possibilità di realizzare una struttura ricettiva. La trattativa della proprietà con un importante soggetto imprenditoriale è in fase avanzata. Intanto, ad oggi, addio Darsena Pop Up. Si aspetta la sua nuova versione.