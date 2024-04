La Morigia ha la sua biblioteca. Oggi inaugurazione ed eventi

Si inaugura oggi la biblioteca scolastica dell’istituto Morigia, via Marconi, con un ricco programma di iniziative. Dopo il taglio del nastro alle 14, seguiranno in aula magna incontro l’autrice Linda Traversi, il laboratorio di Storytelling, giochi di società, gruppi di lettura e altre iniziative . Inoltre, dalle 14.30 alle 17, si potranno acquistare i segnalibri creati dalla 5°A grafica. Il ricavato servirà a rifornire la biblioteca di libri, giochi di società e materiale vario. La docente referente, Livia Santini, spiega che si tratta di una biblioteca diffusa che si avvale degli spazi già presenti nella scuola come atrio, corridoi e zona bar e che il progetto è stato donato alla scuola dall’architetto Fabrizio Fontana.

L’ambiente accogliente e colorato, mette in risalto la libertà di approccio ai testi presenti, trovandosi in zone di passaggio e normalmente utilizzate dagli studenti. Anche le attività del pomeriggio del 23 aprile, data scelta non a caso ma perché rappresenta la giornata mondiale del libro, sono state ideate dagli studenti con la supervisione dei docenti Farina, Di Meo e Silvestro.