La Sicer apre una sede in città in via Zani

La società Sicer srl, che opera da tempo nei servizi di sicurezza, qualità, ambiente e formazione tramite le proprie sedi operative di Imola e San Lazzaro di Bologna, ha aperto una divisione Sicer Enginering a Ravenna presso il centro direzionale portuale Sapir in via G. A. Zani 17. La divisione nasce dall’unione di professionisti che, forti delle loro esperienze professionali, in differenti campi dell’ingegneria e dell’architettura nei diversi settori delle opere pubbliche e private, possono fornire esperienze professionali qualificate, secondo principi di efficienza, efficacia in tutti i principali settori delle opere pubbliche e private. Ieri l’inaugurazione, alla quale ha partecipato il vicesindaco Eugenio Fusignani.