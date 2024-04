La visita di Figliuolo. Il commissario a Russi: "Territorio a rischio"

Interventi in corso e soprattutto da realizzare in futuro, per rendere più sicuro il territorio. È quello di cui si è parlato venerdì mattina nell’incontro tenutosi a Russi tra la sindaca Valentina Palli e il generale Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione. Era presente, tra gli altri, anche la consigliera regionale Pd Manuela Rontini.

La visita del commissario nel nostro territorio ha incluso anche Faenza, dove venerdì mattina è stato inaugurato il ponte Bailey che sostituirà in questi anni quello delle Grazie, danneggiato dall’alluvione.

A Russi, colpita solo marginalmente dall’alluvione rispetto ad altri territori, si è parlato molto di prevenzione. "Il discorso si è incentrato sulle strategie di messa in sicurezza che saranno pronte a breve per fermare l’acqua in futuro affinché non sommerga l’abitato – dice la sindaca Valentina Palli –. Russi è stata fortunata lo scorso maggio, ma Lamone e Montone ci abbracciano e il territorio comunale è quasi tutto a rischio. Si stanno pianificando tutta una serie di bacini di laminazione e interventi di messa in sicurezza che non si troveranno a Russi ma a monte, e che serviranno a proteggerci. Abbiamo parlato informalmente anche di provvedimenti ulteriori riguardanti le residenze in area golenale".

L’incontro ha compreso anche a diversi punti danneggiati dall’alluvione e già oggetto di lavori, tra cui il sottopassaggio di Godo, il cimitero e il campo da baseball di Godo: "Ho aggiornato il generale rispetto a tutti i cantieri che abbiamo ordinato – prosegue Palli –, ovvero il sottopassaggio di Godo dove è stato necessario sostituire la pompa di drenaggio dopo che quella vecchia è stata danneggiata a maggio, e anche il cimitero, che è stato sistemato in somma urgenza. È stato allagato e lì c’era anche un problema di ordine sanitario, oltre che di dignità dei defunti e delle famiglie. Inoltre stiamo rifacendo pezzi di strada che sono saltati a causa dell’acqua, mentre il campo da baseball di Godo è stato ripristinato in buona parte, ma mancano alcuni interventi".