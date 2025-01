"Lafert, Pd vicino ai lavoratori"

I consiglieri regionali Pd Eleonora Proni e Niccolò Bosi, che annunciano un’interrogazione, e il Pd di Fusignano e della Bassa Romagna seguono con preoccupazione le vicende del gruppo Lafert e la decisione di chiudere lo stabilimento di Fusignano. Decisione che, come si legge in una nota, "suscita sgomento e profonda amarezza. Tuttavia, il nostro impegno sarà rivolto a cercare una soluzione positiva alla crisi e a tutelare i lavoratori coinvolti. Insieme al sindaco di Fusignano, alla coalizione che governa il Comune, alle rappresentanze sindacali e datoriali, ci impegniamo a lavorare per salvaguardare i posti di lavoro e per individuare possibili prospettive per il futuro dello stabilimento. Accogliamo con favore la disponibilità della Regione ad aprire un tavolo di crisi".