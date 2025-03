L’Avis di Lugo si rinnova

Tempo di cambiamenti per l’Avis comunale di Lugo. Domani alle 15, nella sala conferenze di Ascom Confcommercio di via Giotto 11, si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo quadriennio 2025/2028. Attualmente l’Avis comunale di Lugo è guidata dal presidente Adolfo Zaccari che non può più ricandidarsi. Oggi l’associazione conta sul supporto di oltre 1.300 soci donatori. Le votazioni per il rinnovo delle cariche si svolgeranno dopo quelle relative all’approvazione del bilancio consuntivo, in apertura di assemblea. I soci dovranno scegliere i membri del nuovo consiglio direttivo fra i 16 candidati che si sono fatti avanti.

Monia Savioli