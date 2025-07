Nel fosso col trattore, ferito un 62enne

Bagnacavallo (Ravenna), 6 luglio 2025 – E’ stato trasportato in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena il 62enne residente alle porte di Conselice che nel tardo pomeriggio di oggi, mentre al volante di una trattore ‘John Deere’ stava percorrendo via Rotella Superiore (stretta strada in aperta campagna alle porte di Bagnacavallo) con direzione di marcia San Vitale-via Sant’Andrea, per cause al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna, ha perso il controllo del mezzo agricolo finendo nel fossato, terminando la sua corsa su una fiancata e rimanendo incastrato con un braccio.

A richiedere l’intervento dei mezzi di soccorso è stata una signora che risiede nei pressi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, il nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna e una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo, mentre in una campo circostante è atterrato l’elicottero di Ravenna Soccorso.

L’uomo, rimasto cosciente e liberato dai Vigili del Fuoco, è stato trasportato col velivolo al ‘Bufalini’ con un codice di media gravità.