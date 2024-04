Le iniziative per celebrare il 25 aprile

Nel 79° anniversario della Liberazione, Ravenna si appresta a celebrare la ricorrenza del 25 aprile con una serie di iniziative. Domattina alle 11, in piazza del Popolo, si terrà la deposizione di corone alla lapide dei partigiani caduti per la liberazione dal nazifascismo; sono previsti gli interventi delle autorità e dell’Anpi e e l’esibizione della Banda. Alle 14.30, nell’ambito del ’GranPremio di Ciclismo 25 aprile Città di Ravenna’ avranno luogo le iniziative promosse dalla sezione Anpi ’Natalina Vacchi’ di Ravenna e nell’area verde sportiva della Parrocchia di San Paolo, in via Sighinolfi, 20, si terrà ’Gioca con la tua bicicletta’: gara di cross e gimkana; alle 15.30, nel piazzale Sighinolfi, ’Gara Primi Sprint’ riservata alle categorie Giovanissimi tesserati Federazione Ciclistica Italiana. Sabato alle 17.30, nell’Auditorium San Romualdo, Sacrario dei Caduti, in via Baccarini 7, Concerto della fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione Cap. Galli di Ravenna