L’organista Gail Archer con ’Viaggio in Ucraina’

Stasera alle 21.15 ci sarà il terzo appuntamento della 53° edizioni dei Concerti di Stella Maris nella chiesa di Stella Maris a Milano Marittima (Via III Traversa, 1) con protagonista Gail Archer, organista americana di fama internazionale. Il programma di questa sera avrà come titolo “Viaggio in Ucraina” (musiche di J. S. Bach, J. Brahms, V. Goncharenko, S. Ostrova, M. Kolessa, N. Boulanger, J. Demessieux). L’ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti.

Gail Archer è un’organista concertista internazionale, artista discografica, direttrice di coro e docente che attira l’attenzione su anniversari di compositori o temi musicali con la sua serie di recital annuali a New York City.

È stata la prima donna americana a suonare l’opera completa di Olivier Messiaen per il centenario della nascita del compositore, nel 2008. Il tour europeo 2023 l’ha portata in Italia, Francia, Austria, Germania e Polonia, compresa la Basilica di San Vitale a Ravenna.