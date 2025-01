Mercadini e la saga di Moby Dick: "È la prova che Atlantide esiste"

’Moby Dick (sebbene molti abbiano tentato)’ è una personale e originale lettura/narrazione dal romanzo di Herman Melville che il performer cesenate Roberto Mercadini presenterà alle 21 di stasera al teatro Masini di Faenza.

Lo spettacolo, prodotto da Sillaba, è diretto dallo stesso Mercadini che descrive così “l’impresa” di portare sul palcoscenico il monumentale volume: "Moby Dick non racconta una storia – spiega Mercadini in una nota – . Non è un romanzo. Forse neppure un libro. È un mostro che sta fra gli altri volumi scritti come il leviatano bianco sta in mezzo alle altre creature marine. Che può farne, allora, un narratore (e nel tempo d’una narrazione)? Può almeno far brillare alcuni frammenti incandescenti; far intuire, per sintesi, l’intera luce, l’intero calore del magma. Può dire: ‘sono come un palombaro che scende negli abissi. Trova Atlantide. Non può risalire portandosi Atlantide sulle spalle. Può riportare però qualche frammento (una moneta, un pezzetto d’anfora, un naso di statua). E poi dire: guardate, questa non è Atlantide; è la prova che, là sotto, c’è Atlantide: andate a farci un giro, se vi capita".

Il costo del biglietto varia da 16 a 29 euro. Le prevendite sono disponibili dalle 10 alle 13 nella biglietteria del Teatro Masini.

Prenotazioni telefoniche: 0546 21306 (dalle 11 alle 13). Diritto di prevendita e di prenotazione telefonica: un euro. Biglietti online: Vivaticket.

Info: 0546-21306 e www.accademiaperduta.it.