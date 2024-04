Mirka Tabanelli premiata per il suo libro di poesie

Ieri sera a Cattolica, al teatro della Regina, si è tenuta la cerimonia del Premio letterario Internazionale Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards. Patrocinato dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Cattolica, è una delle maggiori manifestazioni conosciute del settore. Ed è in questa cornice che la lughese Mirka Tabanelli ha ricevuto il premio Athos Lazzari per il suo libro di poesia ’A caratteri mobili’, edito da Il Ponte Vecchio. "Sono affascinata dai caratteri mobili, dall’idea che con l’accostamento di ventisei grafemi si sia scritto di tutto, nei secoli – scrive Tabanelli in merito –: da capolavori grandiosi come la Divina Commedia , a ricette di cucina, testi scientifici, poesie amorose e via dicendo. Mi piace pensare che la combinazione di così pochi segni abbia dato vita a opere tanto diverse tra loro".