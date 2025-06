Nel 1978 per la prima volta le ragazze nel corteo del Verde: una serata ricorda quei giorni

Correva l’anno 1978, era l’edizione del ventennale del Niballo e il rione Verde, per la prima volta, in sfilata, presenta nel suo gruppo musici ben otto ragazze tamburine: ai tempi si gridò allo scandalo. Per ricordare quell’evento domani nella sede del rione Verde (via Cavour 37) saranno presenti le otto tamburine che ricoprirono questo ruolo e che racconteranno aneddoti inerenti a quella esperienza. Si tratta di Silvana Gisana, Valeria Liverani, Nadia Bertoni, Patrizia Peroni, Ivana Patuelli, Maria Grazia Dal Borgo, Loretta Cavalieri e Paola Nadiani. Nell’occasione sono state invitate a partecipare al raduno tutte le ragazze che poi negli anni seguenti hanno ricoperto il ruolo di musico o sbandieratore nel rione Verde. Sarà anche presente la prima dama del rione Verde del 1959, Liliana Cani, ora 90enne. La serata prevede alle 19.30 il raduno al rione Verde e poi alle 20 un dibattito a cura di Gabriele Garavini, speaker ufficiale del palio del Niballo. Interverrà, inoltre, il giornalista Francesco Donati.