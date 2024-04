‘Nel Senio della memoria’. Torna la camminata solidale

Torna dopodomani ‘Nel Senio della memoria’, la camminata della solidarietà e dell’antifascismo che si svolge lungo l’argine del fiume Senio nel giorno della Liberazione, giunta alla 21esima edizione. Tre le partenze (a scelta): due a piedi da Cotignola o da Alfonsine e una in bici da Masiera. A Cotignola alle 9 dalla piazzetta Gino Zoli ci sarà ‘Sognando la libertà’. Gianandrea Nadiani, accompagnato dal cantautore e poeta Piervito Nicoli, leggerà brani del diario ‘Una lucciola nel sole della libertà’ del partigiano Tarzan e poesie in dialetto di Giuseppina Subini Baldini. Ad Alfonsine, sempre alle 9 con partenza dal Museo della Battaglia del Senio è in programma ‘E questo è il fiore’: il fotografo Alessio Duranti visita i luoghi della guerra e della Resistenza. A Masiera (sulla curva dove via Confini a nord diventa via Sottofiume) è in programma, alle 10.30, ‘Con la memoria che corre in bicicletta’, percorso in bici, accompagnati da Wartime Friends con tre racconti della memoria di via Sottofiume e della chiesa di Masiera.

Passando alle ‘tappe’: 10.30 a Lugo, al ponte della San Vitale al cippo ‘Martiri del Senio’, andrà in scena ‘L’argine canta la libertà’, con la voce di John De Leo e la chitarra di Fabrizio Tarroni. Lungo l’argine di San Potito sarà la volta di ‘E la vita scorre sul fiume’, racconti e immagini tratti dal libro ‘E la vita scorre sul fiume, racconti dalle rive del Senio’, curato dall’Associazione Amici del fiume Senio. Alle 12 presso Borgo Pignatta (via Sottofiume), al cippo che ricorda le vittime della strage della notte del 23 dicembre 1944, ‘Condannati a resistere’, orazione della compagnia I figli di Estia – PrisonArt. Sull’argine ‘la Bandiera del filo rosso’: le mani, il cuore, i fiori per la pace intrecciati dalle donne del sindacato pensionati Cgil, Auser e Villanordic di Villanova. Alle 13, a Masiera, al parco Senio, pranzo della pace (menù 18 €, ridotto 10 €, vegetariano 18 €. Bevande incluse. Gratis bambini fino a 6 anni. Prenotazione pranzo entro oggi: 389 0003321, bagnacavalloanpi@gmail.com. Non mancheranno bancarelle solidali. Dalle 13 musica con i gruppi della scuola ‘Corelli’ di Fusignano. Alle 15.15 (Fusignano in via Rossetta) ‘Se io fossi Gaber’, concerto con Serena Bandoli e Fabrizio Tarroni. Alle 17, nel parco della polisportiva di Rossetta, ‘Radici, il canto del mondo Luisa Cottifogli incontra Vincenzo De Ritis, pianista e fisarmonicista. Alle 18 merenda al parco offerta dalla popolazione di Rossetta. Info. primolacotignola@gmail.com, cell. 389 0003321. In caso di pioggia si rinvia all’1 maggio.

Luigi Scardovi