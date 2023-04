"Non aveva ancora iniziato il corso"

"Un grande appassionato un esperto di lungo corso del volo. Ma soprattutto un amico: per me è un momento di grande tristezza". Così Roberto Laghi, presidente del Campo Volo di Villafranca, una delle aviosuperfici più frequentate della Romagna, ricorda ’Dino’ Panzacchi, l’istruttore morto mercoledì sera. "Perdo un caro amico – ricorda ancora Laghi –. Fu il mio maestro. Io ho avuto il brevetto con lui. Poi lui stesso ha cominciato a frequentare Villafranca. Ci vedevamo spesso anche fuori dal campo. Io e miei soci siamo increduli, attoniti. Non sappiamo davvero cosa possa essere successo".

Fatjon Garxenaj aveva invece cominciato a frequentare da poco il campo volo forlivese. "Non erano in volo di addestramento. Era un semplice giro – precisa Laghi –. Fatjon non era un allievo di Dino o della scuola, stava decidendo se cominciare i corsi per il brevetto, ma gli piaceva molto volare".